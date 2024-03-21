Плоду в утробе матери диагностировали опухоль сердца. Белорусские врачи провели сложную операцию новорождённому
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Это сейчас в семье Анисовых все спокойно и безмятежно. Но день рождения младшего Егора полтора года назад оказался страшным испытанием. Чем закончится эта борьба за жизнь, не знал никто. Но финал оказался счастливым.
Надежда Анисова:
Выявили порок сердца еще на 24-25 неделе. Это не обычный порок, грубо говоря, с которым не живут. Говорили, что состояние критическое, исход может быть любой, тут только вера в хирургов и собственного ребенка. Операцию делали около 6 часов по переключению этих сосудов. Все это время было в напряжении.
Лечить сердце, которое запросто помещаются в ладонь, задача архисложная. Как и установить диагноз задолго до рождения. То есть де-юре этот пациент еще не существует, но де-факто его сердце уже бьется в утробе матери.
Константин Дроздовский, директор РНПЦ детской хирургии, кандидат медицинских наук, доцент:
У нас в истории был такой случай, когда плодику в утробе матери поставили диагноз «опухоль сердца». Наши опасения были связаны с тем, что сразу после рождения эта опухоль может перекрыть какой-то путь в сердце, ребенок может сразу погибнуть. Именно поэтому вместе с неонатологами, реаниматологами РНПЦ «Мать и дитя» мы были готовы к тому моменту, когда ребенок родится, его транспортировать буквально за минуты, довезли за 15 минут после рождения к нам. Мы ему поставили диагноз и в первые же сутки прооперировали.
Опыт белорусских кардиологов интересен Китаю. Вот чем могут помочь наши врачи коллегам – подробности здесь.