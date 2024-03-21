Плоду в утробе матери диагностировали опухоль сердца. Белорусские врачи провели сложную операцию новорождённому

Это сейчас в семье Анисовых все спокойно и безмятежно. Но день рождения младшего Егора полтора года назад оказался страшным испытанием. Чем закончится эта борьба за жизнь, не знал никто. Но финал оказался счастливым.

Надежда Анисова:

Выявили порок сердца еще на 24-25 неделе. Это не обычный порок, грубо говоря, с которым не живут. Говорили, что состояние критическое, исход может быть любой, тут только вера в хирургов и собственного ребенка. Операцию делали около 6 часов по переключению этих сосудов. Все это время было в напряжении.

Лечить сердце, которое запросто помещаются в ладонь, задача архисложная. Как и установить диагноз задолго до рождения. То есть де-юре этот пациент еще не существует, но де-факто его сердце уже бьется в утробе матери.