Опыт белорусских кардиологов интересен Китаю. Вот чем могут помочь наши врачи коллегам

Опыт белорусских кардиохирургов действительно «товар» со знаком качества. Цену ему знают во многих странах. Сейчас наши специалисты пристально смотрят на Восток. И это взаимно.

Елена Григоренко, заместитель директора РНПЦ «Кардиология» по международному сотрудничеству и аналитической работе, доктор медицинских наук, доцент: У нас длительные, многолетние взаимоотношения с Японией, но нам интересен и Китай. Это страна, которая имеет свои национальные особенности в плане оказания помощи пациентам кардиологического профиля. Они нам интересны. Азиатские страны имеют очень большой спектр врожденных заболеваний сердечно-сосудистой системы и различных вариантов кардиомиопатии, представленных не настолько широко на территории Европейского региона, Северо-американского региона. Им интересен наш опыт, наши подходы, потому что Беларусь – это европейская страна, мы работаем по европейским стандартам, которые отличаются от восточных. В отличие от многих западно-европейских стран, мы открыты в плане представления этого опыта и в плане обучения. Это, безусловно, ценится.

Елена Курлянская, заместитель директора РНПЦ «Кардиология» по терапевтической помощи, доктор медицинских наук, профессор:

Если мы занимаемся с нашими пациентами на начальных стадиях заболевания, мы им рассказываем, что может быть там. Образованный пациент сделает все, чтобы не дойти до этой трансплантации. Мы ежегодно проводили дни знаний, на которых наши пациенты учились готовить себе качественную пищу, мы ездили на велотреки вместе с пациентами. Наши пациенты после трансплантации даже выигрывали заезды на велотреке, даже обгоняли нашего академика. Мы с пациентами плавали в бассейне, устраивали своего рода соревнования, ходили скандинавской ходьбой. Три раза завоевали первое место, наша команда врачей по сердечной недостаточности за проведение таких дней среди всех европейских стран.

В кардиологии особенно важно не упустить драгоценное время и вовремя распознать болезнь у пациента и в небольшом поселке, и в крупном городе. И это тоже масштабная работа. В Год качества в одном из районов Минской области запустили пилотный проект.