Прямой эфир

«Зависит от возраста ребёнка». Какие заболевания глаз у детей самые распространённые?

21 марта 2024 16:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Дети в очках уже не редкость. Тенденция на ухудшение зрения продолжает расти. Количество случаев нарушения зрения у дошкольников за 15 лет увеличилось в два раза. Правда ли, что современные дети с каждым годом видят все хуже, как на это влияют гаджеты и можно ли детям носить линзы? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
С какими проблемами чаще всего к вам обращаются юные пациенты?

«Зависит от возраста ребёнка». Какие заболевания глаз у детей самые распространённые?-1

Елена Качан, заведующая Городским детским консультативно-диагностическим офтальмологическим центром:
К нам на прием приходят дети с проблемами зрения, то есть со сниженным зрением. Здоровые дети к нам в офтальмоцентр не приходят.

Алеся Лакина:
Какие проблемы самые распространенные – близорукость, амблиопия?

Елена Качан:
Все зависит от возраста ребенка. Если это дошкольник, то в основном это, конечно же, гиперметропия, астигматизм и косоглазие. Если это ребенок первых классов, как правило, это уже приобретенная миопия.

# Болезни у детей # общество # Алеся Лакина # Елена Качан

Другие новости рубрики

Все новости
Плоду в утробе матери диагностировали опухоль сердца. Белорусские врачи провели сложную операцию новорождённому
21 марта 2024 16:37

Плоду в утробе матери диагностировали опухоль сердца. Белорусские врачи провели сложную операцию новорождённому

Опыт белорусских кардиологов интересен Китаю. Вот чем могут помочь наши врачи коллегам
21 марта 2024 16:30

Опыт белорусских кардиологов интересен Китаю. Вот чем могут помочь наши врачи коллегам

От дизайна до биоматериала – всё отечественное. Узнали о белорусских разработках в кардиологии
21 марта 2024 16:19

От дизайна до биоматериала – всё отечественное. Узнали о белорусских разработках в кардиологии