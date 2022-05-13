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В Узде открыли новую многофункциональную спортивную площадку

13 мая 2022 15:04
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Новости Беларуси. На один спортивный объект в Беларуси стало больше. В Узде была открыта новая многофункциональная площадка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Узде открыли новую многофункциональную спортивную площадку-1

Это Президентский спортивный клуб в очередной раз реализовал свой проект «Спорт для всех». К слову, название выбрано вовсе не случайно. Места на площадке действительно хватит всем. Есть здесь тренажеры для занятий силовым экстримом. Не забыты и приверженцы воркаута – перекладин, брусьев и лестниц в достатке. Не обошли стороной и игровиков. Как минимум в стритбол на новом объекте играть можно. Площадка в Узде вовсе не первая, возведенная в стране. Ранее аналогичные плоскостные сооружения уже появлялись в разных уголках Беларуси.

В Узде открыли новую многофункциональную спортивную площадку-4

Павел Васильев, главный специалист Президентского спортивного клуба:
Ключевым фактором успешности проекта является плодотворное взаимодействие между Президентским спортивным клубом и местными органами исполнительной власти. В первую очередь их готовность оказывать нам содействие как в таких вопросах, касающихся выделения участков, а также дальнейшей эксплуатации. Примером такого плодотворного взаимодействия служит та площадка, которая открыта сегодня.

# Государственная политика в области спорта # общество # Павел Васильев # Фотофакт

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