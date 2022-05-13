В Узде открыли новую многофункциональную спортивную площадку

Это Президентский спортивный клуб в очередной раз реализовал свой проект «Спорт для всех». К слову, название выбрано вовсе не случайно. Места на площадке действительно хватит всем. Есть здесь тренажеры для занятий силовым экстримом. Не забыты и приверженцы воркаута – перекладин, брусьев и лестниц в достатке. Не обошли стороной и игровиков. Как минимум в стритбол на новом объекте играть можно. Площадка в Узде вовсе не первая, возведенная в стране. Ранее аналогичные плоскостные сооружения уже появлялись в разных уголках Беларуси.