«С какого возраста стоит разговаривать с ребёнком о половых различиях и сексе?» Мнение психолога

Тема полового воспитания в современном обществе до сих пор табуирована. Дети восполняют информационный пробел из сторонних источников, зачастую не совсем научных и подходящих по возрасту. О том, как правильно и грамотно говорить на эти щепетильные темы со своим ребенком, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Всех интересует вопрос, с какого возраста стоит разговаривать с ребенком о половых различиях и сексе? Ответ прост: разговаривать нужно с того момента, когда дети начинают спрашивать. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Что нам вообще говорят статистические данные? Алеся Лакина:

Большая часть опрошенных уверены, что половое образование стоит начинать с начальной школы, далее примерно одинаковое количество опрошенных считает подходящий возраст – с детского сада и с началом подросткового возраста. Некоторые уверены, что начинать лучше с самого рождения, а 2 % респондентов думают, что в таком разговоре и вовсе нет необходимости. Татьяна Савчик:

Ольга, что думаете на этот счет вы? Все-таки когда же нужно начинать и, самое главное, при каких обстоятельствах.

Ольга Гома, детский психолог:

Вы упоминали о том, что стоит говорить тогда, когда ребенок задает вопросы. К сожалению, не всегда бывает так, что дети спрашивают. Бывает такое, что они вопросы не задают, а поговорить все же стоит. Половое воспитание – это скорее длительный процесс, не одна единственная беседа. Это не так, что мы посадили ребенка и рассказали ему все, что мы об этом знаем. Нет, начинаем мы с самого раннего детства, когда ребенок начинает изучать то, что у него находится в трусиках. Где-то около двух лет ребенок начинает понимать мальчик он или девочка и замечать, что мальчики и девочки отличаются. Сначала это внешние какие-то признаки. У мужчины – это борода, у мамы – может быть, грудь. Мама носит платья, папа – брюки. Потом ребенок начинает осознавать, что мальчики и девочки отличаются еще и по другим признакам. Тогда появляется интерес. Они могут спросить, если это сын: «Почему, мама ты писаешь сидя?» Девочка может задать папе обратный вопрос: «Почему ты это делаешь стоя?» Также в детском саду они замечают, что это происходит по-разному. Появляется интерес. Дети начинают подглядывать друг за другом. Либо в детском саду просить противоположного пола ребенка показать, что же у него там находится.