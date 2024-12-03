Лукашенко – учёным: все ваши предложения должны быть реализуемы на практике!
Развивать страну, опираясь на науку. Причем во всех сферах – от мирной жизни до национальной безопасности. Об эффективности научной мысли в самых разных ее формах: академической, отраслевой и вузовской – 3 декабря говорили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дальше продолжать не стоит, потому что просто критика сама по себе не эффективна. Все своим проблемы знают, другой вопрос, готовы ли признавать.
Александр Лукашенко:
Мне нужна реальная картина, которая складывается в Академии наук. Мне не надо на кого-то наезжать, наступать и так далее. Нужна реальная картина, чтобы страна развивалась. Поэтому я попросил бы, учитывая, что мы обсуждаем материалы рабочей группы сегодня, перед тем как вынести их на рассмотрение в собрании Академии наук, выступать кратко, без излишнего теоретизирования и не уводить проблемы в сторону. Все ваши предложения должны быть реализуемы на практике.
Василий Герасимов озвучил определенные предложения. Первое, ожидаемо, на уровне главы государства нужно утверждать перечень приоритетных направлений, по которым должны вестись исследования в ближайшие пять лет. Из других важных – наконец определить критерии оценки эффективности научных исследований и определить заказчиков научных программ.
Василий Герасимов, глава Комитета государственного контроля Беларуси:
Изменить подходы к финансированию научно-технических программ, определив их заказчиками отраслевые министерства. Академия останется заказчиком только в своих сферах по уставу, например, нано- и биотехнологии, космос и другие. Или может инициировать темы перед министерствами. В таких условиях академикам придется заинтересовать конкретного отраслевого министра в своей разработке, который сначала хорошо подумает и просчитает, как он будет внедрять ее в производство и какой эффект в итоге получится. Это усилит ответственность министерства за качественное наполнение программ, ориентированных на результат.