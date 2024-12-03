Лукашенко – учёным: все ваши предложения должны быть реализуемы на практике!

Развивать страну, опираясь на науку. Причем во всех сферах – от мирной жизни до национальной безопасности. Об эффективности научной мысли в самых разных ее формах: академической, отраслевой и вузовской – 3 декабря говорили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дальше продолжать не стоит, потому что просто критика сама по себе не эффективна. Все своим проблемы знают, другой вопрос, готовы ли признавать.

Александр Лукашенко:

Мне нужна реальная картина, которая складывается в Академии наук. Мне не надо на кого-то наезжать, наступать и так далее. Нужна реальная картина, чтобы страна развивалась. Поэтому я попросил бы, учитывая, что мы обсуждаем материалы рабочей группы сегодня, перед тем как вынести их на рассмотрение в собрании Академии наук, выступать кратко, без излишнего теоретизирования и не уводить проблемы в сторону. Все ваши предложения должны быть реализуемы на практике. Василий Герасимов озвучил определенные предложения. Первое, ожидаемо, на уровне главы государства нужно утверждать перечень приоритетных направлений, по которым должны вестись исследования в ближайшие пять лет. Из других важных – наконец определить критерии оценки эффективности научных исследований и определить заказчиков научных программ.