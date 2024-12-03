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В Минске прошёл молодёжный форум «Возможности, бизнес-идеи, решения»

03 декабря 2024 17:52
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Найти призвание и получить новую профессию. В Минске прошел молодежный форум «Возможности, бизнес-идеи, решения», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске прошёл молодёжный форум «Возможности, бизнес-идеи, решения»-2

Он собрал свыше 60 участников. Среди них ребята с ограниченными возможностями, а также те, кто остался без попечения родителей. На встрече речь шла о профориентации и реализации молодежи. Были организованы мастер-классы. Можно было попробовать себя в роли парикмахера, мастера маникюра, кондитера или пчеловода. Тренинги провели столичные предприниматели.

В Минске прошёл молодёжный форум «Возможности, бизнес-идеи, решения»-4

Тимофей Руколь:
Пришел не один, а с мамой. Я собираюсь найти работу и готов всему учиться и найти профессию, которая мне понравится.

В Минске прошёл молодёжный форум «Возможности, бизнес-идеи, решения»-6

Виктория Ивакина:
Я приехала из Кобринской детской деревни. Узнать больше по бьюти-профессиям: маникюр, визажист, что-то такое.

Ирина Куксик, ведущий специалист по содействию трудоустройству молодежи МОО «SOS-детские деревни»:
Молодежь должна понимать возможности, которые сейчас есть, которые предоставляет государство, предоставляют общественные организации, бизнес. Они должны знать идеи, чем можно заниматься в этой жизни. Ну и, конечно, какие-то бизнес-решения. Наша цель – активизировать молодежь.

В Минске прошёл молодёжный форум «Возможности, бизнес-идеи, решения»-8

В последующем ребятам, которые заинтересовались той или иной профессией, помогут в обучении или покупке необходимого оборудования.

# Ирина Куксик # форум # Молодежь Беларуси

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