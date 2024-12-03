В Минске прошёл молодёжный форум «Возможности, бизнес-идеи, решения»

Найти призвание и получить новую профессию. В Минске прошел молодежный форум «Возможности, бизнес-идеи, решения», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Он собрал свыше 60 участников. Среди них ребята с ограниченными возможностями, а также те, кто остался без попечения родителей. На встрече речь шла о профориентации и реализации молодежи. Были организованы мастер-классы. Можно было попробовать себя в роли парикмахера, мастера маникюра, кондитера или пчеловода. Тренинги провели столичные предприниматели.

Тимофей Руколь:

Пришел не один, а с мамой. Я собираюсь найти работу и готов всему учиться и найти профессию, которая мне понравится.

Виктория Ивакина:

Я приехала из Кобринской детской деревни. Узнать больше по бьюти-профессиям: маникюр, визажист, что-то такое. Ирина Куксик, ведущий специалист по содействию трудоустройству молодежи МОО «SOS-детские деревни»:

Молодежь должна понимать возможности, которые сейчас есть, которые предоставляет государство, предоставляют общественные организации, бизнес. Они должны знать идеи, чем можно заниматься в этой жизни. Ну и, конечно, какие-то бизнес-решения. Наша цель – активизировать молодежь.