В столичных школах сформировано 6 аграрных групп

В школах Минска сформировано свыше 400 профильных классов: педагогические, инженерные, военно-патриотические, медицинские и аграрные, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, в столице около 120 старшеклассников знакомятся с сельскохозяйственными профессиями. Например, в 206-й школе 13 ребят на повышенном уровне изучают биологию, русский язык, а также основы агробиологии и химии. Дважды в неделю в расписании старшеклассников факультатив «Введение в аграрные профессии». В такие классы принимают тех, у кого хорошая успеваемость. Особое требование к оценкам по профильным предметам.

Ирина Косяник, учитель биологии школы № 206 им. А.М. Кижеватова:

Учебная программа рассчитана на 70 часов. Это два часа в неделю в 10 классе. Программа включает 3 основных блока: организация аграрно-промышленного комплекса, основы агробиологии и третий блок – физика в сельском хозяйстве.

Даниил Саков, ученик школы № 206 им. А.М. Кижеватова:

Я хотел бы пойти все же в агробизнес, потому что мне нравится и выращивать что-то, и нравится это продавать. Это окупаемо хорошо, поэтому в принципе интересная профессия. Я на даче очень много чего выращиваю, у меня есть собственный небольшой огород на балконе. Там выращиваю помидоры.

Елена Климкович, директор школы № 206 им. А.М. Кижеватова:

Школой подписан договор с Белорусским государственным аграрным техническим университетом и сельскохозяйственным унитарным предприятием «АгроМАЗ», что позволяет нашим учащимся не понаслышке изучать аграрные профессии, профессии машиностроения, перерабатывающей промышленности воочию.