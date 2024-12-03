25 лет назад в БГУКИ был создан волонтёрский клуб «Слон»

Помощь от чистого сердца. На этой неделе в Беларуси отмечают Международный день добровольцев. В нашей стране это движение активно поддерживает молодежь. И с каждым годом желающих помогать становится все больше. В столице волонтерские отряды действуют на базе вузов, колледжей и школ. Один из них был создан четверть века назад в Белорусском государственном университете культуры и искусств, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Инклюзивные концерты и шоу-программы, авторские проекты, праздники в больницах и РНПЦ, домах-интернатах, центрах соцобслуживания. А еще – профориентационные и зоозащитные программы. Все это – волонтерский клуб под названием «Слон», созданный в 1999 году. Бессменным руководителем которого была и остается Анжелика Байко.

Анжелика Байко, куратор волонтерского клуба «Слон» Белорусского государственного университета культуры и искусств: 1 сентября 1999 года я пришла в университет работать преподавателем и обратила внимание на то, что практика милосердия, которая есть у студентов, заканчивается в первом семестре. Это как? Мы заботимся о людях один семестр и потом забываем. Так у нас из практики родилось добровольчество.

Здесь всегда царит атмосфера дружбы, любви и уважения: каждый волонтер отдается делу с душой. Счастье читается и в глазах Анжелики Петровны. Четверть века назад она основала настоящую семью единомышленников, а в аббревиатуре СЛОН спрятала суть: «Слова любви, обретающие надежду».

Максим Романов, студент Белорусского государственного университета культуры и искусств, волонтер волонтерского клуба «Слон»:

По-другому смотришь на мир после того, как помог людям. Твое сердце реально насыщается добром. Это правда.

Сегодня в клубе свыше 200 участников. И ежегодно их количество растет. К слову, это не только студенты вуза. Но и просто добровольцы, готовые дарить свое тепло и заботу тем, кто в этом нуждается. Проектов много. Под один из них создана собственная инклюзивная мастерская. Визитная карточка и, вероятно, самый масштабный авторский проект – особенный модный показ «Цветные сны». Это дефиле-презентация дизайнерских коллекций при участии детей с инвалидностью, в том числе детей-сирот со всей Беларуси.