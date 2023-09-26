Лукашенко: у нас с Москвой не очень получается. Сергей Собянин переизбрался, может, мы наладим с ним отношения

По кадрам приветствия и взаимодействия до начала переговоров можно сделать вывод об искренности формулировок «о радости встречи». Александр Лукашенко со старта подкрепит их весьма откровенными заявлениями о том, что в выстраивании отношений с союзником нам все же проще с Северной столицей и регионом, чем с Белокаменной.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы очень хотели бы сделать в России прежде всего ставку на ваш регион в сотрудничестве. С Москвой не очень получается. Или мы недорабатываем, или с Сергеем что-то... Переизбрался, может, мы наладим с ним отношения. Но с Ленинградской областью у нас просто образцово-показательные отношения, и эффективность, конечно, надо иметь большую в силу этих отношений. Мы с вами знаем, по каким направлениям работать, чтобы получить серьезный результат. У нас и понимание о дальнейших путях развития одинаковое, и планирование результатов. Если ленинградцы и белорусы начинают какое-то дело – они всегда стремятся довести его до логического завершения и с наилучшими результатами.

Достигать их, как это ни парадоксально, в некоторой степени нам помогла санкционная война, развязанная против Беларуси и России. То, о чем говорили годами, но не могли никак реализовать, за считанные месяцы приобрело реальные очертания. Промышленная кооперация, а не бессмысленная конкуренция, использование сил и компетенций друг друга позволили двум странам устоять под сильнейшим натиском. И даже сделать шаг вперед в приобретении навыков работы по тем самым, казалось бы, раньше недосягаемым направлениям.

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