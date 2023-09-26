Губернатор Ленинградской области: отношение Беларуси к своей памяти вызывает огромное уважение!

Миллиардом ограничиваться точно не будем. Двустороннее взаимодействие Беларуси и Ленинградской области России 26 сентября обсуждали во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Забегая вперед, однозначно стоит отметить, что Александр Лукашенко назвал это сотрудничество образцовым примером партнерства.

АПК, развитие транспортной инфраструктуры, строительство. Эти сферы – лишь часть направлений для наращивания экономического сотрудничества. Сегодня ставку делают на технологический суверенитет и поиск новых партнеров, в том числе для промкооперации. Мы сами можем производить все необходимое и успешно реализуем новые проекты в рамках Союзного государства. Итак, на повестке два новых: совместное производство и обслуживание самолетов, а также строительство второй железнодорожной ветки на Ленинградскую область.