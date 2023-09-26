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Губернатор Ленинградской области: отношение Беларуси к своей памяти вызывает огромное уважение!

26 сентября 2023 16:39
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Миллиардом ограничиваться точно не будем. Двустороннее взаимодействие Беларуси и Ленинградской области России 26 сентября обсуждали во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Забегая вперед, однозначно стоит отметить, что Александр Лукашенко назвал это сотрудничество образцовым примером партнерства.

АПК, развитие транспортной инфраструктуры, строительство. Эти сферы – лишь часть направлений для наращивания экономического сотрудничества. Сегодня ставку делают на технологический суверенитет и поиск новых партнеров, в том числе для промкооперации. Мы сами можем производить все необходимое и успешно реализуем новые проекты в рамках Союзного государства. Итак, на повестке два новых: совместное производство и обслуживание самолетов, а также строительство второй железнодорожной ветки на Ленинградскую область.

Алена Сырова – подробнее.

Губернатор Ленинградской области: отношение Беларуси к своей памяти вызывает огромное уважение!-1

Глава делегации Ленинградской области России свой визит в Беларусь начал не с протокольного традиционного возложения цветов к монументу Победы в Минске, а с посещения мемориального комплекса «Хатынь».

Губернатор Ленинградской области: отношение Беларуси к своей памяти вызывает огромное уважение!-4

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области России:
Для нас, ленинградцев, для нашей территории, которая перенесла страшную Ленинградскую битву, Ленинградскую блокаду, трагедия Хатыни очень близка, трагична и задевает за живое. Мы вышли все потрясенные, со слезами на глазах. Ты понимаешь, что такое геноцид, что такое фашизм, в чем страшна война. И отношение Беларуси к своей памяти, памяти поколений, вызывает огромное уважение.

Губернатор Ленинградской области: отношение Беларуси к своей памяти вызывает огромное уважение!-7

Тонкий момент, о котором чуть позже скажет Президент. Белорусов и ленинградцев генетически близкими людьми сделала общая боль, которую не забыть и уж точно заново переживать не хочется. Общие ценности – залог крепкой дружбы.

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# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Александр Дрозденко # Алена Сырова # Фотофакт

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