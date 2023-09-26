Лукашенко – губернатору Ленобласти: «Мы с вами всегда договоримся, притом на длительную перспективу»

Новости Беларуси. Для многих западных политиков стало настоящим открытием, что мир гораздо шире их узких представлений о нем. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что касается Ленинградской области, сотрудничество с этим регионом образцовое, подчеркнул глава государства. Важно вспомнить, что недавно Александр Лукашенко говорил о создании хабов в отдельных, наиболее успешных в плане сотрудничества регионах России. Даже если судить только по цифрам товарооборота, Ленинградская область может стать одним из таких.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В ходе предыдущей встречи мы обозначили цели – выйти на заветный миллиард в торговле. Для этого в годовом исчислении объемы поставок предстоит нарастить примерно на пятую часть – 20 %. Полагаю, выполнимая задача в нынешней ситуации и миллиардом мы точно не будем ограничиваться. Это такой условный ориентир для нас. Благодаря промышленной кооперации нам удалось максимально эффективно использовать сильные стороны друг друга для достижения так называемого технологического суверенитета. Это позволит не только дать ответ на любые попытки давления Запада, но и создаст новую, здоровую конкурентную среду внутри нашего союза.

Простой пример. Несмотря на мощное развитие аграрно-промышленного комплекса в Беларуси и Ленинградской области, мы всегда посматривали друг на друга, видя в этом конкурента какого-то, мы успешно находим направления, где можем и поддерживать друг друга, и за счет этого добавлять. При этом, Александр Юрьевич, я хочу вам предложить не создавать параллельных производств, если мы имеем возможность экспортировать. Мы с вами всегда договоримся, притом на длительную перспективу вперед.

Сегодня надо деньги тратить (и вам в том числе) на самое-самое необходимое. И нам тоже. Зачем параллельное производство создавать? И перечисленные мною направления как раз касаются этого вопроса. Еще раз подчеркиваю, чтобы иметь гарантии, мы можем договориться на очень длительную перспективу, на десятилетия вперед, чтобы совместно работать. А расстояния тут минимальные, мы рядом, такой взаимный обмен продукции очень важен.