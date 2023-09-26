Дата рождения и геолокационная точка. Как искусственный интеллект помогает астрологам?

Постоянно мы слышим о том, что сегодня Луна в Скорпионе, Марс в Венере, и поэтому все будет плохо. А ретроградный Меркурий вообще никто не отменял. На дворе XXI век, но люди продолжают упорно обижаться на судьбу в случае своих жизненных неудач. Самые важные вопросы почему-то идут решать к тарологам и астрологам всех мастей. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Скажите, любой человек и мы изучали этот вопрос. Есть масса профессиональных сайтов, которыми пользуются ваши коллеги и, возможно, вы, где, введя дату рождения, поставив геолокационную точку, если ты знаешь время своего рождения, получаешь натальную карту, где все уже начерчено, расписано. Пожалуйста, читай, анализирую самостоятельно. Вы прибегаете к таким методам?

Мария Пилипец, астролог:

Я, конечно, простаиваю гороскоп в астропроцессоре, вы это имеете в виду. Но готовые трактовки я не использую, потому что всегда нужен синтез. Сергей Парчевский:

То есть вы интерпретируете, объясняете то, что выдает нейросеть, по сути, и искусственный интеллект? Мария Пилипец:

Нет. То есть я смотрю положение планет. То есть это не я сама простаиваю, простаивает астропроцессор. Я уже потом синтезирую это и трактую, что значит, допустим, такая-то планете под таким-то аспектом в таком-то доме.