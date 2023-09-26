Пытается разобраться в мире, но не в самом себе. Кто чаще обращается к гадалкам?
Постоянно мы слышим о том, что сегодня Луна в Скорпионе, Марс в Венере, и поэтому все будет плохо. А ретроградный Меркурий вообще никто не отменял. На дворе XXI век, но люди продолжают упорно обижаться на судьбу в случае своих жизненных неудач. Самые важные вопросы почему-то идут решать к тарологам и астрологам всех мастей. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Почему так получается? Ведь образование с каждым годом – уровень его растет у людей, информированность растет. Наука семимильными шагами объясняет причинно-следственные связи. Тем не менее люди в желании узнать, что будет, идут к гадалкам.
Денис Северов, магистр психологии:
Первое – наверное, это люди всегда хотели обучаться и понимать, как устроен мир, из чего он сделан. Но первую ошибку, которую делает человек, когда обращается к специалистам-эзотерикам – это он пытается разобраться в мире, но не хочет разобраться в самом себе. Второе – это, наверное, мы все каждый год ускоряемся, и нам всем нужны быстрые ответы. Мы в поисках быстрого ответа, решения схватываем какую-то информацию, которую нам с любезностью предоставляют.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Я думаю, что момент еще такой – не в быстроте ответа, а в его легкодоступности. То есть мы ищем легкие пути, потому что обращаться к психотерапевту, заниматься саморазвитием, самому решать свою проблему – это же тяжелее, чем прийти к гадалке. Она тебе нагадает, что все будет хорошо, ты успокоился и пошел. Юля, как вы считаете?
Юлия Рымарева, психолог, эзотерик, мастер фэн-шуй, таролог:
Я считаю, что Денис абсолютно прав. Людей надо даже с позиции эзотерика учить, прежде всего, разбираться в себе. Именно такой подход я использую с теми людьми, которые приходят ко мне за помощью. То есть сначала мы лечим «кукуху» твою собственную, а потом уже разбираемся с твоей жизнью. Это, конечно, больше такой поведенческий подход, который позволяет людям, которые приходят ко мне за помощью, достаточно быстро выйти на какой-то приемлемый уровень. То есть мы работаем сначала с головой человека, а потом уже со всем остальным. Потому что, как практика показывает, когда мы поправляем то, что у него в голове не так – это те же детские травмы, обиды, все, что угодно может быть, тогда он немножко по-другому начинает смотреть на свою жизнь. Начинает задавать прежде всего себе вопросы, а потом уже эзотерику, психологу, гадалке, тарологу – неважно. Вопросы начинает задавать чуть-чуть по-другому, исходя из, прежде всего, собственного блага. Потому что, как правило, у людей очень много комплексов, мы все об этом знаем.
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