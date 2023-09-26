Пытается разобраться в мире, но не в самом себе. Кто чаще обращается к гадалкам?

Постоянно мы слышим о том, что сегодня Луна в Скорпионе, Марс в Венере, и поэтому все будет плохо. А ретроградный Меркурий вообще никто не отменял. На дворе XXI век, но люди продолжают упорно обижаться на судьбу в случае своих жизненных неудач. Самые важные вопросы почему-то идут решать к тарологам и астрологам всех мастей. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Почему так получается? Ведь образование с каждым годом – уровень его растет у людей, информированность растет. Наука семимильными шагами объясняет причинно-следственные связи. Тем не менее люди в желании узнать, что будет, идут к гадалкам.

Денис Северов, магистр психологии:

Первое – наверное, это люди всегда хотели обучаться и понимать, как устроен мир, из чего он сделан. Но первую ошибку, которую делает человек, когда обращается к специалистам-эзотерикам – это он пытается разобраться в мире, но не хочет разобраться в самом себе. Второе – это, наверное, мы все каждый год ускоряемся, и нам всем нужны быстрые ответы. Мы в поисках быстрого ответа, решения схватываем какую-то информацию, которую нам с любезностью предоставляют. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Я думаю, что момент еще такой – не в быстроте ответа, а в его легкодоступности. То есть мы ищем легкие пути, потому что обращаться к психотерапевту, заниматься саморазвитием, самому решать свою проблему – это же тяжелее, чем прийти к гадалке. Она тебе нагадает, что все будет хорошо, ты успокоился и пошел. Юля, как вы считаете?