Премьер Израиля провёл телефонный разговор с президентом России. О чём шла речь?

Лидеры общались около 50 минут, сообщают израильские СМИ. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нетаньяху выразил недовольство позицией представителей России в ООН и признательность за усилия по эвакуации израильтянина с российским гражданством.

Это второй телефонный разговор Нетаньяху и Путина с начала обострения палестино-израильского конфликта. Противостояние на Ближнем Востоке продолжается больше двух месяцев. За это время в результате ожесточенных боев погибли свыше 19 тысяч человек. Сейчас атакам израильской армии в большей степени подвержен Хан-Юнис. Это главный город в южной части анклава. Армия обороны страны, как и прежде, пытается расширить зону контроля. ЦАХАЛ готов к конфликту на несколько фронтов, отмечают власти.