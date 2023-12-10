Почти горнолыжный курорт. Где в Могилёве покататься на лыжах и сноубордах?

Новости Беларуси. Две сотни лыж, коньки и новые сноуборды. В Могилеве активный уикэнд. Прогнозы синоптиков радуют поклонников зимних забав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местная слаломная гора в Печерском лесопарке принимает первых посетителей, здесь работают пушки с искусственным снегом. Этот спортивный объект в ближайшее время должен стать почти горнолыжным курортом.

Юрий Мышейко, директор предприятия «Могилеваттракционы»:

В настоящее время работает три снегогенератора, работаем с 6 до 23 часов. Если не подведет погода, к выходным уже сможем принять первых посетителей для катания на горных лыжах и сноубордах.

Дарья Малышко, консультант оздоровительно-развлекательного комплекса:

Если в прошлые годы пользовались больше всего популярностью тюбинги, то в данный момент молодежь в основном ходит на сноуборды и горные лыжи. Мы закупили в этом году новые сноуборды.