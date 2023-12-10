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Как правильно ухаживать за комнатными растениями?

10 декабря 2023 08:03
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Вернемся в любимые уютные стены. Это особенно приятно делать зимой. И не только нам, но и любимым домашним соцветиям. В прошлый раз в программе «Плюс-минус» мы рассказывали о том, как организовать полив комнатным растениям, а сегодня поговорим о том, как обеспечить им достаточное попадание солнца и где их лучше всего расположить.

Как правильно ухаживать за комнатными растениями?-1

В разное время года угол падения солнечных лучей на землю разный, зимой он совсем небольшой. Чтобы вашим растениям доставалось больше света, поместите их на зиму рядом с окном. Не забудьте убедиться, что на подоконнике тепло и нет сквозняков, а листья растений не касаются окна. Если окна в вашем доме выходят на разные стороны, предпочтительно южное или юго-западное направление. И обязательно вымойте оконное стекло внутри и снаружи. Это улучшит освещение комнатных растений зимой.

Важно: не забывайте вращать растения, чтобы обеспечить им равномерный доступ света. Это необходимо для формирования правильной формы. Конечно, каждый день поворачивать горшки с комнатными растениями не нужно, пары раз в месяц будет вполне достаточно.

Как наши предки предсказывали погоду, читайте здесь.

# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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