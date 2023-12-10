Приметы на декабрь. Как наши предки предсказывали погоду

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы, рассказали в программе «Плюс-минус».

12 декабря – Парамон Зимоуказатель. На Руси Зимоуказателем Парамона прозвали за то, что по его дню можно было предсказать погоду на весь декабрь. «Утро красное – быть декабрю ясным», – подмечали люди. Если же мела метель, то такая погода могла продержаться до Николы Зимнего. Багряная заря в этот день предвещала сильные ветры.