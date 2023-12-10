Приметы на декабрь. Как наши предки предсказывали погоду
Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы, рассказали в программе «Плюс-минус».
12 декабря – Парамон Зимоуказатель. На Руси Зимоуказателем Парамона прозвали за то, что по его дню можно было предсказать погоду на весь декабрь. «Утро красное – быть декабрю ясным», – подмечали люди. Если же мела метель, то такая погода могла продержаться до Николы Зимнего. Багряная заря в этот день предвещала сильные ветры.
13 декабря – Андрей Зимний. На Руси на Андрея, как и накануне, крестьяне слушали воду, но не только в колодцах, но также в реках и озерах. Если вода стояла спокойно, это предвещало теплую, без метелей зиму. Если же слышалось гудение, нужно было ждать бурь, сильных морозов и вообще несчастливого года. Также обращали внимание на другие приметы. Например, считалось, что если в Андреев день пойдет снег, то он пролежит еще 110 дней.
15 декабря – День Аввакума. Обильный снег в этот день радовал и сулил богатый урожай трав летом. Хорошие хозяева знали: большие снега, растаяв весной, напоят землю, и она зазеленеет.
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