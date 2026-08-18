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У испанских военных в Сеуте выявили вспышку чесотки – СМИ

18 августа 2026 13:27
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У испанских военных в Сеуте выявили вспышку чесотки – СМИ-0

Эпидемический очаг чесотки возник в Сеуте. Заболели военнослужащие Испании, дислоцированные в городе в связи с миграционным кризисом, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Vanguardia.

Ранее издание Espanol сообщало о массовом распространении среди мигрантов чесотки и о высоком риске стремительного роста числа других заболеваний – сальмонеллез, туберкулез, корь, холера и др.

Автор указывает, что военнослужащие размещены в помещениях, обычно не используемых и без проведения санитарно-гигиенических мероприятий. Диагноз подтвержден у 14 военных.

Минобороны Испании заявило, что между вспышкой чесотки среди военнослужащих и миграционным кризисом прямой связи нет.

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Фото: Pinterest

# Здоровье # Медицина # Международная политика

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