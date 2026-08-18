NYT: Киев использовал спутниковые снимки против России еще до 2022 года

Киев начал использовать спутниковые фотоснимки против России еще до 2022 года, пишет РИА Новости со ссылкой на The New York Times.

В материале издания говорится, что Киев получал снимки от союзных правительств и коммерческих предприятий. Ранее эти файлы были дефицитным ресурсом, к которому доступ имел лишь высший командный состав ведомств.

С 2025 года, как указывается, подобные инструменты стали для Украины доступнее вследствие поддержки со стороны американского правительства и частных компаний.

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