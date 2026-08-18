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NYT: Киев использовал спутниковые снимки против России еще до 2022 года

18 августа 2026 12:48
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NYT: Киев использовал спутниковые снимки против России еще до 2022 года-0

Киев начал использовать спутниковые фотоснимки против России еще до 2022 года, пишет РИА Новости со ссылкой на The New York Times.

В материале издания говорится, что Киев получал снимки от союзных правительств и коммерческих предприятий. Ранее эти файлы были дефицитным ресурсом, к которому доступ имел лишь высший командный состав ведомств.

С 2025 года, как указывается, подобные инструменты стали для Украины доступнее вследствие поддержки со стороны американского правительства и частных компаний.

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Фото: Pinterest

# Международная политика

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