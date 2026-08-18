Польские фермеры не верят в честность договора о транзите украинского зерна

Большая политика против интересов поля. Польские фермеры опасаются, что власти вновь лишат их прибыли ради интересов зарубежных производителей. Речь идет о переговорах Киева с Варшавой об увеличении транзита и экспорта зерна в третьи страны. Для этого Украина планирует использовать польские порты Гданьска, Щецина и Гдыни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако польские сельхозпроизводители заявляют, что сделка может стать миной замедленного действия, так как значительная часть транзита осядет в их стране. А порты начнут отправлять украинское зерно вместо польского. При этом фермеры потеряют европейские рынки, за которые долго боролись. Особые опасения вызвали слова посла Украины в Польше о том, что переговоры Киева и Варшавы о транзите зерна не должны предаваться огласке.

Польская ассоциация производителей зерновых культур обратилась к министру сельского хозяйства с просьбой ввести в действие защитные механизмы и дать гарантии, что украинское зерно действительно покинет территорию Польши.