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Польские фермеры не верят в честность договора о транзите украинского зерна

18 августа 2026 13:42
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Большая политика против интересов поля. Польские фермеры опасаются, что власти вновь лишат их прибыли ради интересов зарубежных производителей. Речь идет о переговорах Киева с Варшавой об увеличении транзита и экспорта зерна в третьи страны. Для этого Украина планирует использовать польские порты Гданьска, Щецина и Гдыни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польские фермеры не верят в честность договора о транзите украинского зерна-2

Однако польские сельхозпроизводители заявляют, что сделка может стать миной замедленного действия, так как значительная часть транзита осядет в их стране. А порты начнут отправлять украинское зерно вместо польского. При этом фермеры потеряют европейские рынки, за которые долго боролись. Особые опасения вызвали слова посла Украины в Польше о том, что переговоры Киева и Варшавы о транзите зерна не должны предаваться огласке. 

Польская ассоциация производителей зерновых культур обратилась к министру сельского хозяйства с просьбой ввести в действие защитные механизмы и дать гарантии, что украинское зерно действительно покинет территорию Польши.

# Новости Польши

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