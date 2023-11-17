«Будут поставлены жесточайшие задачи!» Лукашенко анонсировал смену руководства в Белкоопсоюзе

Командировка у Президента получилась большой. Посетил 17 ноября Александр Лукашенко гомельский «Кристалл», где занимаются обработкой алмазов, огранкой бриллиантов, производством ювелирных изделий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Начинали с вопроса о необеспеченности сельски магазинов должным ассортиментом, а вышли на глобальные, государственные и кадровые вопросы.
Потребкооперация постепенно сдает свои позиции частникам, а частники ищут в этом только выгоду. А какая выгода, когда у нас в селах и деревнях и так небольшое количество жителей. Вопрос: как можно повлиять на изменение этой ситуации?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Одно дело привезти в Гомель и продать, на месте продать, произвести, а другое дело – взять товар и куда-то завести. Накладные расходы. Экономисты есть ваши? Вы же понимаете, откуда эта цена. Конечно, я как человек деревенский, все мы из деревни вышли, кто в третьем, кто во втором поколении, может, и вы, родители ваши, я, конечно, болею за деревню. Хочется, чтобы люди там (они же победнее), а в некоторых только пенсионеры остались. Представьте, 10-20 человек – и туда надо везти товар: и хлебушек, и крупу. А это расходы, это недешево. И зарплаты людям, и топливо, и машины надо купить. Мы помогали всем: я выделял кредиты для закупки техники и прочее, прочее. Но вижу, что там надо ввести жесткую военную дисциплину. Не хочу об этом говорить, но уже в начале будущего года (я определил время, услышите) мы соберем Белкоопсоюз (там новый руководитель будет, старого уволили) – будут поставлены жесточайшие задачи. По крайней мере, до агрогородков и крупных деревень, которые были раньше центрами хозяйств, мы дойдем точно!
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