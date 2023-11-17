Прямой эфир

«Эйсмонт повезёт с собой в своей импортной сумке» – Александру Лукашенко подарили гранатомёт

17 ноября 2023 19:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Развивать импортозамещение в военно-промышленном комплексе – такое поручение дал глава государства после знакомства с работой 1868-й артиллерийской базы вооружения. Сегодня с рабочей поездкой Президент побывал в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дисциплина, охрана и работа части в целом – на достойном уровне, отметил Александр Лукашенко.

Уже после визита в воинскую часть, общаясь с коллективом «Кристалла», Президент резюмировал.

Лукашенко в Гомеле: что казармы, что военные – всё это ничто, если защищать страну нечем!

Из Гомеля президент вернулся с настоящим мужским подарком от военных. Гранатометом.

«Эйсмонт повезёт с собой в своей импортной сумке» – Александру Лукашенко подарили гранатомёт-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Опять ты меня возвращаешь в молодость, зачем? Как я намучился с этим гранатометом.
– В любой колхоз с этим приехать. Любой директор в три раза лучше работать будет.
– Да, если с собой, то да! Эйсмонт повезет с собой, в свою импортную сумку если положит.

Александр Лукашенко – известный миротворец и всегда подчеркивает: за мир. Но сейчас, чтобы уберечь белорусов от войны, надо быть к ней готовыми. Чтобы извне не было желаний пробовать на прочность нашу армию, приходится отстаивать право на созидание. Так что гранатометы пускай остаются в футлярах, но в исправном состоянии.

Читайте также:

Лукашенко – военным: «Нагружайте нашу промышленность!

«Работы непочатый край» – Президент оценил состояние сельского хозяйства Гомельской области

«Вот, родное мое» – Лукашенко проверил инвентаризацию стрелкового вооружения

# Подарки Президенту Беларуси # общество # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко показали золотой слиток весом в 11,5 кг
17 ноября 2023 19:38

Лукашенко показали золотой слиток весом в 11,5 кг

«Нетерпимость к этому заложена в нашем менталитете». Муковозчик о коррупции и воровстве
17 ноября 2023 19:32

«Нетерпимость к этому заложена в нашем менталитете». Муковозчик о коррупции и воровстве

«Сейчас сильная загруженность врачей». В посёлке Восточный построят поликлинику
17 ноября 2023 19:29

«Сейчас сильная загруженность врачей». В посёлке Восточный построят поликлинику