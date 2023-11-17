«Эйсмонт повезёт с собой в своей импортной сумке» – Александру Лукашенко подарили гранатомёт

Развивать импортозамещение в военно-промышленном комплексе – такое поручение дал глава государства после знакомства с работой 1868-й артиллерийской базы вооружения. Сегодня с рабочей поездкой Президент побывал в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дисциплина, охрана и работа части в целом – на достойном уровне, отметил Александр Лукашенко.

Уже после визита в воинскую часть, общаясь с коллективом «Кристалла», Президент резюмировал.

Лукашенко в Гомеле: что казармы, что военные – всё это ничто, если защищать страну нечем!

Из Гомеля президент вернулся с настоящим мужским подарком от военных. Гранатометом.