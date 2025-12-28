Полиция Парижа задержала 40 человек за использование фейерверков у Эйфелевой башни

Около 40 человек были задержаны французской полицией за пиротехнический беспредел у Эйфелевой башни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главная достопримечательность Парижа буквально покраснела от дымовых шашек и фейерверков.

Предположительно, это были фанаты футбольного клуба ПСЖ. Они отмечали богатый на трофеи год для своей команды. Однако такую пылкую радость болельщиков не разделили правоохранители. Полиция тщательно изучила записи с уличных камер видеонаблюдения и выловила самых буйных зачинщиков.

Для Парижа такое не редкость. 12 декабря аналогичный запуск фейерверков зафиксировали на площади Трокадеро. Теперь любителям фаершоу придется ответить за свои действия. Задержанным вменяют создание угрозы для окружающих и заведомое нарушение правил безопасности.