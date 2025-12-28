Весело, музыкально и очень вкусно! У Дворца спорта стартовали праздничные мероприятия

Весело, музыкально и очень вкусно. В Минске большие выходные стали прологом к целой череде праздничных мероприятий. Самой востребованной оказалась площадка у Дворца спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фестиваль «Святки-Колядки» собрал и семьи с детьми, и туристов, и веселые компании. Со сцены звучали любимые мелодии, от которых забываешь о суете и пускаешься в пляс. Для самых маленьких – сказочное представление. А для всех гостей – уютные домики-шале, где можно найти и сувенир на память, и угощение на любой вкус. И все это – лишь первый праздничный аккорд. Всего на этой площадке до конца праздников запланировано больше 50 различных событий. Так что новогоднее настроение в Минске обещает быть долгим и по-настоящему щедрым на впечатления.