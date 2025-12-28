В Мьянме проходит первый тур всеобщих парламентских выборов
В Беларуси с интересом наблюдают за электоральной кампанией в Мьянме. 28 декабря там проходит первый тур всеобщих парламентских выборов. От политической стабильности в этой стране зависит реализация договоренностей достигнутых на высшем уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, в ноябре в Мьянме с официальным визитом побывал Александр Лукашенко. В ознаменование этого в столице страны появилась улица Минская.
Сегодня, на ней, впрочем, как и повсеместно, – многолюдно. Жители достаточно активно идут голосовать. Последние всеобщие выборы в Мьянме состоялись в ноябре 2020 года. Итоги теперешнего многоэтапного голосования имеют ключевое значение. Именно новый состав парламента в конечном итоге изберет следующего президента страны, который сформирует новое правительство. Одним из первых сегодня проголосовал исполняющий обязанности президента Мьянмы.
Мин Аун Хлайн, исполняющий обязанности президента Мьянмы, председатель комиссии национальной безопасности и мира:
Как видите, сегодня проходят наши свободные и честные выборы. Мы хорошо подготовились благодаря усилиям властей, политических партий и избирательной комиссии. Предварительные результаты мы получим вечером.
Напомним, во время переговоров с Александром Лукашенко исполняющий обязанности президента поблагодарил белорусскую сторону за поддержку Мьянмы на международной арене, в том числе на площадке Генассамблеи ООН.
Высокий уровень доверия и достигнутого политического взаимодействия между странами – основа для роста торгово-экономических отношений. По итогам визита Александра Лукашенко в Мьянму между странами подписана дорожная карта сотрудничества на 2026-2028 годы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы рассмотрели приоритетные вопросы нашего сотрудничества. Это фармация, промышленность, наши техника и технологии, сельское хозяйство, наука, образование, военно-промышленный комплекс. И при этом мы констатировали, что закрытых тем в наших отношениях нет. Наши отношения не направлены против кого бы то ни было. Это отношения в интересах наших народов.
Отметим, что в числе международных наблюдателей за ходом выборов по приглашению Союзной избирательной комиссии Мьянмы работает белорусская делегация. Голосование определит состав обеих палат национального парламента – Ассамблеи Союза, а также законодательных собраний регионов. Это первый этап. Второй и третий туры назначены на 11 и 25 января 2026 года. За места в законодательных органах борются около 5 тысяч кандидатов, которые представляют 57 политических партий.