В Мьянме проходит первый тур всеобщих парламентских выборов

В Беларуси с интересом наблюдают за электоральной кампанией в Мьянме. 28 декабря там проходит первый тур всеобщих парламентских выборов. От политической стабильности в этой стране зависит реализация договоренностей достигнутых на высшем уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, в ноябре в Мьянме с официальным визитом побывал Александр Лукашенко. В ознаменование этого в столице страны появилась улица Минская.

Сегодня, на ней, впрочем, как и повсеместно, – многолюдно. Жители достаточно активно идут голосовать. Последние всеобщие выборы в Мьянме состоялись в ноябре 2020 года. Итоги теперешнего многоэтапного голосования имеют ключевое значение. Именно новый состав парламента в конечном итоге изберет следующего президента страны, который сформирует новое правительство. Одним из первых сегодня проголосовал исполняющий обязанности президента Мьянмы.

Мин Аун Хлайн, исполняющий обязанности президента Мьянмы, председатель комиссии национальной безопасности и мира:

Как видите, сегодня проходят наши свободные и честные выборы. Мы хорошо подготовились благодаря усилиям властей, политических партий и избирательной комиссии. Предварительные результаты мы получим вечером. Напомним, во время переговоров с Александром Лукашенко исполняющий обязанности президента поблагодарил белорусскую сторону за поддержку Мьянмы на международной арене, в том числе на площадке Генассамблеи ООН. Высокий уровень доверия и достигнутого политического взаимодействия между странами – основа для роста торгово-экономических отношений. По итогам визита Александра Лукашенко в Мьянму между странами подписана дорожная карта сотрудничества на 2026-2028 годы.