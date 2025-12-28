Прибалтика вновь на пороге газового коллапса. Единственное в регионе хранилище к концу декабря опустело более чем наполовину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тревожный сигнал пришел от «Газпрома».

Согласно данным российского концерна, заполненность прибалтийского стратегического объекта обвалилась до критических 49 %. Столь низкий показатель в прошлый отопительный период фиксировался лишь в середине февраля, когда пик холодов уже миновал. Однако к началу нынешнего сезона региону удалось накопить лишь 61 % от проектной мощности резервуаров.

Теперь Прибалтике, судя по всему, придется уповать на аномально теплую зиму, что в суровых морских условиях пока не выглядит правдоподобной идеей. Антироссийская риторика, как показывает практика, на европейском газовом рынке не щадит никого. Известно, что в Нидерландах и Германии уровень запасов также далек от идеала.