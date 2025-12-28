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В историко-культурном комплексе «Лошицкий» стартовали праздничные мероприятия

28 декабря 2025 07:57
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Новая праздничная локация появилась в Минске. В историко-культурном комплексе «Лошицкий» накануне состоялась премьера масштабной концертно-интерактивной программы «Лошицкие сказки Нового года», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В историко-культурном комплексе «Лошицкий» стартовали праздничные мероприятия-2

В ее основе – знакомые всем белорусам колядные традиции. Гостей радовали ансамбль народной песни «Святкі», заслуженный любительский коллектив Беларуси, народный вокальный ансамбль «Белы Птах». Песни исполнялись на белорусском языке. В репертуаре – лишь аутентичные композиции.

В историко-культурном комплексе «Лошицкий» стартовали праздничные мероприятия-4

Алена Апанасович:
Мы пришли получить новогоднее настроение. Снега нет – хоть как-то разрядить обстановку. С детьми развлечься, поиграть.

Ольга Цыбульская, заместитель директора ГУ «Минскконцерт»:
Здесь, в новом Лошицком культурно-историческом комплексе, также проходит мероприятие: интерактивное представление для жителей города Минска и не только. Я бы сказала, что это интерактивное представление с участием образцовых коллективов народной песни, а также заслуженных любительских коллективов и солистов-вокалистов.

Концертно-интерактивная программа «Лошицкие сказки Нового года» соберет гостей еще раз 3 января.

# Новый год # Праздник в городе

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