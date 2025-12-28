В Минске прошёл «Карнавальный забег»

Сегодняшний снегопад стал настоящим испытанием, но для этих людей – лишь дополнительным поводом для радости! В Минске, несмотря на непогоду, состоялся 12-й «Карнавальный забег», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вдоль живописного парка, укутанного в белые снежные хлопья, около 200 любителей здорового образа жизни преодолевали дистанции на выбор – 12 километров или, для начала, один. Многие пришли целыми семьями, чтобы и себя испытать, и праздничным настроением зарядиться. И возраст здесь – не помеха. На старт вышли и те, кто встречает лишь свою шестую зиму, и те, кому за 80.

Алена Бердыева, жительница Минска: В забеге карнавальном участвуем первый раз. Вообще, с сыном занимаемся закалбегом. У меня популяризация в семье здорового образа жизни, поэтому все мероприятия, которые у нас есть на нашей территории Минска, стараемся посещать. Это очень важно. Здесь участвуют люди разных возрастных категорий. Здесь семьи, дети. Я считаю, что это правильно сделано, что они организовали это для разного уровня людей.

Александр Гребчук, исполняющий обязанности председателя общественной организации «Клуб любителей бега «Аматар»:

Целью пробега, конечно же, является здоровый образ жизни и новогоднее настроение. Потому что бег все-таки объединяет. Посмотрите, у всех улыбки на лицах. Все готовятся к Новому году. Детишкам будет раздавать Дед Мороз конфеты. Поэтому только позитив. Только хорошее настроение.

И каждый на финише получил заслуженную памятную медаль. Такие праздничные забеги уже стали доброй традицией для столицы. Они доказывают: запрос минчан на яркие, спортивные и по-настоящему зимние праздники – только растет.