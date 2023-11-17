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Создаются удобные условия для движения. Сделают ли Верхний город в Минске полностью пешеходным?

17 ноября 2023 19:44
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Объем жилищного строительства за 2014-2020 годы составил почти 6 миллионов квадратных метров. Появились целые улицы и микрорайоны, развивается транспортная инфраструктура, в 2024 году метро прирастет новыми станциями. В скором времени Минск разрастется на восток. Появится новый гигантский микрорайон, в котором будут жить более 100 тысяч человек, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ».

Наталья Надольская, СТВ:
Какие знаковые объекты появятся? Обновятся ли достопримечательности? Собираются ли полностью отдать Верхний город пешеходам?

Как развиваются белорусские города-спутники? Ответил депутат Мингорсовета – подробности здесь.

Создаются удобные условия для движения. Сделают ли Верхний город в Минске полностью пешеходным?-1

Александр Хижняк, депутат Минского городского Совета депутатов:
В новой редакции генерального плана акцент сделан на Верхний город в части приоритета пешеходного движения, создание максимально удобных условий для движения пешеходов. Но сделать центр Минска полностью пешеходным очень затратно. В городе достраивается «Газпром центр», этот объект мог бы стать одной из жемчужин города.

Подробности в видео.

# Социальная инфраструктура # общество # Александр Хижняк # Наталья Надольская # Фотофакт

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