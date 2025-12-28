В Минске проходит православный фестиваль «Радость», который продлится по 6 января

Это международное духовно-культурное событие вот уже на протяжении многих лет собирает жителей и гостей столицы, предлагая насыщенную программу, сочетающую просветительские, творческие и благотворительные инициативы. 28 декабря на фестивале завершит работу благотворительная выставка-ярмарка ремесленников «Добродел».

В ней участвуют мастера со всей Беларуси. Керамика, украшения, игрушки, изделия из дерева, стекла и кожи, картины, текстиль, вышивка, одежда и авторские открытки – выбор подарков к предстоящему Рождеству просто огромен. В Минск свои изделия привезли монастыри, приходы и ремесленники со всей Беларуси, а также из России, Сербии, Сирии, Палестины и Греции. Посетители смогут приобрести изделия ручной работы, выполненные с молитвой и вниманием к духовным традициям.