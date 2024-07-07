Лукашенко: у каждого из нас есть своё место силы, куда мы приходим, чтобы вдохнуть полной грудью
В эти выходные, 6 и 7 июля, Александрия в 15 раз собирала друзей, которых с каждым годом все больше. В этот раз «Купалье» с нами отмечали гости из Азербайджана, России, Узбекистана. Получился настоящий культурный саммит, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
В этом году этнофестиваль побил свой исторический рекорд: зрительский интерес – 96 тысяч человек. В свое время идею проводить фестиваль в Александрии поддержал глава государства. Правда, тогда все только зарождалось, трудно было представить что друзьями Александрии станут сотни тысяч человек. Ведь начиналось все в 2010-м с 3 тысяч. И глядя на то, какое количество гостей, которые вот уже в 15 раз вновь собрались на купальской площадке у берегов живописного Днепра, волей-неволей приходишь к пониманию того, что белорусы точно не оторвались от настоящей жизни и не растеряли приверженность истинным ценностям.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У каждого из нас есть свое место силы, куда мы приходим или возвращаемся, чтобы вдохнуть полной грудью и расправить крылья для нового полета. Искренне благодарю всех, кто украсил сегодняшний праздник своим мастерством и талантом. Спасибо каждому, кто все эти годы создает здесь по-настоящему аутентичную атмосферу. Сейчас это особенно ценно. Посмотрите. Мир меняется с бешеной скоростью. Нам кажется, что мы все познали и все покорили. Создаем в сетях альтернативную реальность, порой живем в этом интернете, оторвались от настоящей жизни. Но, слава богу, есть люди, такие как вы, – с чистыми мыслями и добрым сердцем. Люди, которые верят в чудо, из года в год приезжают в Александрию, чтобы отпраздновать ночь на Ивана Купалу. Праздник, овеянный древними легендами и мифами. И дай бог, чтобы все, о чем вы думаете, что загадали, обязательно сбылось.
В таком большом кругу земляков, и не только земляков, проявляя большое доверие, Президент говорил, помимо праздничного, еще и о личном, смысл которого хотелось бы, чтобы каждый не просто послушал, а действительно услышал.
Александр Лукашенко:
Когда я думаю о том, что надо прийти к вам, а здесь присутствует немало моих земляков, что греха таить, которые о тебе знают все. Даже порой то, чего ты не знаешь. И это самое сложное. Это самое сложное – прийти к вам, говорить здесь что-то, выступать, понимая, что сидящие в этом амфитеатре люди думают о тебе разное. И самое тяжелое то, что ты воспринимаешь это как некий упрек с вашей стороны, что ты чего-то еще не доделал, ты что-то не сделал... А почему? Я знаю, что вы не чувствовали это. И дай не бог вам, получив от кого-то все, что вы хотели, потом не оправдать это доверие. Тяжелейшее для человека. И когда меня недавно спросил журналист из России, что самое трудное, я ему сказал: оправдать доверие людей. Казалось, за три десятка лет пора уже и как-то закостенеть, успокоиться. Но ничего подобного. И это все отсюда, от этой земли: ценить людей, дарить им счастье, делать все для того, чтобы они о тебе просто плохо не думали.
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