Лукашенко: у каждого из нас есть своё место силы, куда мы приходим, чтобы вдохнуть полной грудью

В эти выходные, 6 и 7 июля, Александрия в 15 раз собирала друзей, которых с каждым годом все больше. В этот раз «Купалье» с нами отмечали гости из Азербайджана, России, Узбекистана. Получился настоящий культурный саммит, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

В этом году этнофестиваль побил свой исторический рекорд: зрительский интерес – 96 тысяч человек. В свое время идею проводить фестиваль в Александрии поддержал глава государства. Правда, тогда все только зарождалось, трудно было представить что друзьями Александрии станут сотни тысяч человек. Ведь начиналось все в 2010-м с 3 тысяч. И глядя на то, какое количество гостей, которые вот уже в 15 раз вновь собрались на купальской площадке у берегов живописного Днепра, волей-неволей приходишь к пониманию того, что белорусы точно не оторвались от настоящей жизни и не растеряли приверженность истинным ценностям.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У каждого из нас есть свое место силы, куда мы приходим или возвращаемся, чтобы вдохнуть полной грудью и расправить крылья для нового полета. Искренне благодарю всех, кто украсил сегодняшний праздник своим мастерством и талантом. Спасибо каждому, кто все эти годы создает здесь по-настоящему аутентичную атмосферу. Сейчас это особенно ценно. Посмотрите. Мир меняется с бешеной скоростью. Нам кажется, что мы все познали и все покорили. Создаем в сетях альтернативную реальность, порой живем в этом интернете, оторвались от настоящей жизни. Но, слава богу, есть люди, такие как вы, – с чистыми мыслями и добрым сердцем. Люди, которые верят в чудо, из года в год приезжают в Александрию, чтобы отпраздновать ночь на Ивана Купалу. Праздник, овеянный древними легендами и мифами. И дай бог, чтобы все, о чем вы думаете, что загадали, обязательно сбылось. В таком большом кругу земляков, и не только земляков, проявляя большое доверие, Президент говорил, помимо праздничного, еще и о личном, смысл которого хотелось бы, чтобы каждый не просто послушал, а действительно услышал.