Лукашенко посоветовал белорусам, россиянам и украинцам покупать участки в маленьких деревнях

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Здесь моя малая родина, здесь я учился, здесь мои корни. Для чего я это все говорю. Еще раз хочу вам, уважаемые белорусы и самые близкие наши друзья из России и Украины, [сказать. – прим. ред.] – подумайте над моим предложением о покупке за гроши, за копейки небольших участков в неперспективных так называемых селах. Вы знаете, что деревня у нас спасена. Мы строим более полутора тысяч агрогородков, уже определено, где они будут. У нас остались средние и совсем маленькие деревушки, где раньше жило много-много людей. Они не должны погибнуть – вот эти средние деревеньки, маленькие. А кто их восстановит, кто их сохранит? Мы с вами! Почему я вам рекомендую, именно белорусам: вы должны возродить эти деревеньки. Делайте это сейчас, завтра будет поздно. Делайте, потому что у вас есть дети, и они должны ходить босиком по земле. Хотя бы тогда, когда они в городе окончат школу и приедут сюда на каникулы. Завтра этих участков не будет. Потому что Беларусь стала тихим и спокойным, уютным местом для россиян, украинцев, которые живут рядом и не только.

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