Беларусь вошла в тройку бюджетных направлений отдыха россиян

Беларусь вошла в топ-3 бюджетных направлений отдыха россиян, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сюда же вошли Грузия и Казахстан. Гости из России формируют основной поток и в здравницы Минской области. Только на новогодние праздники они приобрели свыше 65 % путевок.

Пользуются особой популярностью у наших соседей санатории Мядельского района. Бронирование на длинные зимние выходные началось еще в сентябре. Сегодня уже все раскуплено. Для гостей на праздники подготовили улучшенное меню и расширенную программу. Едут сюда и за качественным лечением. Никого не оставляет равнодушным и природа.

Наталья Фалевич, начальник отдела продаж и размещения санатория:

У нас католическое Рождество – это четыре выходных. Поэтому это достаточно популярный период для отдыха. И заявок ничуть не меньше, чем на Новый год. Мы интересны тем, кто любит отдых в красивом природном окружении, на красивой территории, внимательное обслуживание персонала, что часто замечают, домашняя кухня.

Санаторно-курортная отрасль Минской области успешно развивается: появляются современные SPA-зоны, запускают передовые процедуры. Только в 2025 году здравницы региона посетили около 68 тысяч иностранцев.