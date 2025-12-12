Как предотвратить старение и защитить кожу в отопительный сезон? Советы от косметолога

Жанна Кудина, косметолог: В отопительный период существенно изменяется влажность воздуха в наших жилищах. Воздух становится более сухой, и это негативно может влиять на кожу. Кожа становится более чувствительной и сухой, поэтому важно поддерживать оптимальные показатели влажности. Есть несколько простых советов, которые вы можете использовать у себя дома.

Жанна Кудина: Для того чтобы повысить влажность воздуха, можно развесить мокрые полотенца на батареях, также использовать емкости с водой, орошать воздух из пульверизатора, использовать стационарный аквариум или небольшой фонтан. Самым эффективным методом поддержания влажности будет использование специальных бытовых приборов. Прекрасно подойдут ультразвуковые или паровые генераторы влажности.

Жанна Кудина: В домашних условиях можно использовать различные косметические маски, которые носят питательный и увлажняющий характер. Важно помнить, что использовать их нужно предварительно, перед выходом из дома.

Жанна Кудина:

В уходе за кожей важно добавить крема, который оказывает питательный эффект. Они должны содержать витамин Е, сквален либо церамиды. Не стоит забывать, что в уходе нуждается вся кожа нашего организма – и руки, и лицо, и также нежная кожа губ.

И не забывайте поддерживать водный баланс. В отопительный сезон очень важно пить достаточное количество воды для поддержания здорового обмена веществ. Эти простые советы помогут вам поддерживать кожу в оптимальном балансе и отсрочить старение.