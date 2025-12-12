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Бондарук о ВНС: программа на пятилетку будет принята для разных слоев населения, не только для молодёжи

12 декабря 2025 14:50
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О том, как вырастить сильное, мотивированное молодое поколение, готовое к развитию своей страны и активному участию в общественной жизни, и о многом другом говорим с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.

В студии – Роман Бондарук, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
С каким настроением идете на Всебелорусское народное собрание?

Бондарук о ВНС: программа на пятилетку будет принята для разных слоев населения, не только для молодёжи-2

Роман Бондарук, депутат Минского городского Совета депутатов:
Во-первых, это очень ответственное мероприятие, потому что мы будем принимать социально-экономическую программу на пять лет. Как наша страна будет развиваться? Вопросы, касающиеся молодежи, также там учтены. И на сегодня самое главное – в программе прописано на простом языке, как наша страна будет развиваться.

Например, в рамках поддержки нашей молодежи это и патриотическое воспитание нашей молодежи, и создание условий для того, чтобы наша молодежь развивалась, а конкретно– создание креативных, спортивных пространств и так далее. Это то, что сегодня молодежь интересует. Самое главное, что программа будет принята для различных слоев населения, не только для молодежи.

Бондарук о ВНС: программа на пятилетку будет принята для разных слоев населения, не только для молодёжи-4

Роман Бондарук:
Часто говорят, что за молодежью будущее, но все равно молодежь опирается на наработки нашего старшего поколения. Поэтому программа социально-экономического развития нашей страны принимается в комплексе.

Все делегаты, особенно от гражданского общества, члены Союза молодежи, которые также могут поднять любой вопрос, который будет их волновать, они будут присутствовать и будут слышать, какие посылы будут идти от председателя Всебелорусского народного собрания для того, чтобы мы могли их совместно реализовывать. 

Подробности смотрите в видео.

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