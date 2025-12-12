Бондарук о ВНС: программа на пятилетку будет принята для разных слоев населения, не только для молодёжи

О том, как вырастить сильное, мотивированное молодое поколение, готовое к развитию своей страны и активному участию в общественной жизни, и о многом другом говорим с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ. В студии – Роман Бондарук, депутат Минского городского Совета депутатов. Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

С каким настроением идете на Всебелорусское народное собрание?

Роман Бондарук, депутат Минского городского Совета депутатов:

Во-первых, это очень ответственное мероприятие, потому что мы будем принимать социально-экономическую программу на пять лет. Как наша страна будет развиваться? Вопросы, касающиеся молодежи, также там учтены. И на сегодня самое главное – в программе прописано на простом языке, как наша страна будет развиваться. Например, в рамках поддержки нашей молодежи это и патриотическое воспитание нашей молодежи, и создание условий для того, чтобы наша молодежь развивалась, а конкретно– создание креативных, спортивных пространств и так далее. Это то, что сегодня молодежь интересует. Самое главное, что программа будет принята для различных слоев населения, не только для молодежи.