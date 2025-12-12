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Daily Express: Зеленский виноват в поражениях ВСУ в зоне конфликта

12 декабря 2025 14:35
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Daily Express: Зеленский виноват в поражениях ВСУ в зоне конфликта-0

Армия Украины терпит неудачи из-за слабого руководства и коррупции, которые не дают ей действовать эффективно. Бывший британский офицер Глен Грант назвал это главной проблемой главы государства Владимира Зеленского, пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Express.

10 ноября НАБУ и САП начали проверку масштабных коррупционных схем в энергетическом секторе: были проведены обыски в домах экс-министра Германа Галущенко, компании «Энергоатом» и предпринимателя Миндича. Были обнародованы фотографии с изображением крупных денежных сумм и записи разговоров между фигурантами.

Семерым фигурантам были предъявлены обвинения, а Миндич и Александр Цукерман были объявлены в розыск.

В результате скандала были уволены Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук. Позже Зеленский заявил, что не был в курсе происходящего, и освободил от должности главу офиса Андрея Ермака, у которого также прошли обыски.

Фото: pixabay

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