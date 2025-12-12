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Киев предложил Трампу создать в Донбассе свободную экономическую зону

12 декабря 2025 15:12
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Киев предложил Трампу создать в Донбассе свободную экономическую зону-0

Киев предлагает создать в Донбассе свободную демилитаризованную экономическую зону с участием американских предприятий, надеясь привлечь интерес лидера США Дональда Трампа.Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.

По информации зарубежного издания, Вашингтон использует скандал с фактами коррупции и отставку Андрея Ермака, чтобы оказать влияние на Зеленского, которого Трамп считает слабой стороной в конфликте.

Ранее пресс-секретарь Белого дома сообщила, что президент США знаком с этой инициативой, но ранее он уже критиковал Зеленского за игнорирование американских предложений. В Москве заявили о готовности продолжить переговоры в рамках дискуссии в Анкоридже.

Фото: pixabay

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