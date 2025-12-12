Жильё, доходы, рождаемость. Делегат ВНС Лилия Федорович рассказала о своих предложениях

Делегаты со всей страны представляют коллективы, отрасли и регионы. Среди них – заведующая отделением общей врачебной практики Логойской ЦРБ Лилия Федорович. Она готовит предложения, которые касаются социальных гарантий, повышения здоровья нации и развития городов-спутников.

Страна готовится к важнейшему политическому событию – Всебелорусскому народному собранию. Это уникальная площадка, где будут приняты стратегические решения. Задача форума – определить приоритетные векторы социально-экономического развития Беларуси на пятилетку, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Лилия Федорович, заведующая отделением общей врачебной практики Логойской центральной районной больницы, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Быть делегатом ВНС – для меня это честь и огромная ответственность. Будет обсуждение программы социально-экономического развития страны. Очень важны для меня вопросы повышения обеспеченности жильем. Из этого вопроса вытекает и закрепление кадров на местах.

Мне очень нравится молодежь: активная, решительная, смелая, и мы видим, что молодежь нам подсказывает, что надо быстрее, активнее внедрять новые технологии во все сферы жизнедеятельности. Мне кажется, надо дать дорогу молодым, надо им дать возможность больше проявлять себя.

Очень важный вопрос – поэтапное повышение доходов населения, повышение и укрепление института семьи, это, безусловно, глобальный вопрос, повышение рождаемости. Для женщин также важно принять решения по вопросу совмещения труда и воспитания малолетних детей.

Я работаю врачом. Все вопросы, которые будут подняты на ВНС, касающиеся медицины, меня касаются непосредственно и профессионально. Это вопрос укрепления здоровья нации, вопросы повышения уровня продолжительности жизни населения.