В Молодечно прошёл республиканский семинар по вопросам деятельности служб «Одно окно»

Ежегодно рост количества заявлений, подаваемых в службу «Одно окно», увеличивается почти на 10 %. Республиканский семинар по вопросам работы с обращениями граждан прошел в Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На встрече обсудили вопросы эффективности сервисных центров. Так, для получения необходимой информации используют программный комплекс «Одно окно». Это упрощает работу и сокращает сроки осуществления административных процедур. А также позволяет уменьшить перечень документов, подаваемых гражданами.

Евгений Коваленко, министр юстиции Беларуси:

В настоящее время в Министерстве инвестиций подготовлен проект указа о внесении изменений в указ Президента Республики Беларусь № 200. Этим указом будет скорректирован действующий перечень административных процедур. Порядка 270 процедур претерпят изменения. В частности, около 20 процедур будет отменено, поскольку мы замещаем их другими, еще более комфортными для граждан формами работы. Порядка 50 процедур. По ним будут сокращены сроки либо уменьшено количество подаваемых гражданами документов.

Сегодня через службу «Одно окно» можно подать документы по 214 административным процедурам. Наиболее востребованные вопросы, которые касаются сферы жилищных правоотношений, труда и социальной защиты, а также архитектуры и строительства.