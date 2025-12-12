Какие направления молодёжной политики – ключевые в работе депутатов? Ответил Роман Бондарук

О том, как вырастить сильное, мотивированное молодое поколение, готовое к развитию своей страны и активному участию в общественной жизни, и о многом другом говорим с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ. В студии – Роман Бондарук, депутат Минского городского Совета депутатов. Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

Сегодня молодежная политика – одно из ключевых направлений развития столицы. С вашей точки зрения, какие приоритеты являются наиболее важными для Минска, и на что делается основной акцент в работе комиссии по делам молодежи Мингорсовета?

Роман Бондарук, депутат Минского городского Совета депутатов:

Каждый молодой человек для себя определяет акценты, но самый главный – это акцент трудоустройства, потому что молодой человек после получения образования хочет быть востребованным и, самое главное, хочет себя проявить. И такие направления, как образование в рамках реализации молодежной политики, наука и в дальнейшем трудоустройство – это те направления, которые являются приоритетными, потому что человек обучается и хочет в дальнейшем себя реализовать. Наталья Надольская:

В работе Минского городского Совета депутатов эти приоритетные направления каким образом учитываются?