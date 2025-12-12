Какие направления молодёжной политики – ключевые в работе депутатов? Ответил Роман Бондарук
О том, как вырастить сильное, мотивированное молодое поколение, готовое к развитию своей страны и активному участию в общественной жизни, и о многом другом говорим с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.
В студии – Роман Бондарук, депутат Минского городского Совета депутатов.
Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
Сегодня молодежная политика – одно из ключевых направлений развития столицы. С вашей точки зрения, какие приоритеты являются наиболее важными для Минска, и на что делается основной акцент в работе комиссии по делам молодежи Мингорсовета?
Роман Бондарук, депутат Минского городского Совета депутатов:
Каждый молодой человек для себя определяет акценты, но самый главный – это акцент трудоустройства, потому что молодой человек после получения образования хочет быть востребованным и, самое главное, хочет себя проявить.
И такие направления, как образование в рамках реализации молодежной политики, наука и в дальнейшем трудоустройство – это те направления, которые являются приоритетными, потому что человек обучается и хочет в дальнейшем себя реализовать.
Наталья Надольская:
В работе Минского городского Совета депутатов эти приоритетные направления каким образом учитываются?
Роман Бондарук:
Во-первых, в рамках работы мы всегда понимаем, что молодые люди хотят себя проявить, показать свою профессию.
Например, есть ряд проектов, которые реализуются Минским городским Советом депутатов. Например, «Лучший молодой специалист», когда человек показывает, что не просто человек получил образование, как это образование можно использовать, где его можно применить. И самое главное, что именно тот специалист в той или иной сфере – самый лучший, начиная от электросварщика и заканчивая, например, специалистом по продажам того или иного продукта.
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