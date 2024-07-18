Лукашенко – судьям: мы должны быть как никогда едины, чтобы выстоять и сохранить своё государство

Все заложенные в Конституции принципы и нормы должны работать на практике. Об этом заявил глава государства на встрече с судьями Конституционного Суда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Учитывая ряд новых полномочий, которые легли на их плечи в связи с дополнениями к Основному закону страны, Александр Лукашенко обозначил направления, в которых предстоит наладить или усилить работу. А также расширил рамки разговора, вернувшись к вопросу ревизии законодательства страны в целом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

При этом хочу вас просто предупредить, что Конституционный Суд не должен себя позиционировать как нечто исключительное в нашем государстве. Благо, что все, о чем я говорил три десятка лет, сегодня вы уже убедились на практике, имею в виду Соединенные Штаты Америки. Вы видите, чего стоит эта демократия. А, во-вторых, это, наверное, положительный фактор и факт, вы видите, как такая мощная страна, которой бы, в общем-то, и не надо показывать свою прыть, защищает государственные интересы. И плевать им на весь мир, не то что на какую-то страну – на весь мир. «Америка прежде всего».

Поэтому не забывайте: ни одно, наверное, государство не сделало реально, как мы, в отношении независимости наших судов. Но вы не должны забывать о том, что вы часть нашего государства, государственной структуры, если хотите, аппарата управления. Об этом ни в коем случае забывать не надо. Мы должны быть как никогда едины, чтобы выстоять и сохранить свое государство. Мне нечего вам тут объяснять, вы не хуже меня понимаете все, что происходит. Нельзя обособляться Конституционному Суду. Надо выстраивать конструктивное взаимодействие с другими государственными органами.

Читайте также:

Лукашенко: «Вы должны доступно рассказывать!» Судьи объяснили, как работают конституционные жалобы

«Нам надо убрать все лишнее». Лукашенко поручил провести ревизию законодательства Беларуси

Лукашенко: все заложенные в Конституции принципы и нормы должны работать на практике