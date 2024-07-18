В Беларуси отмечают 115-летие со дня рождения легендарного дипломата Андрея Громыко

Новости Беларуси. Сегодня, 18 июля, в стране отмечают 115-летие со дня рождения легендарного белоруса Андрея Андреевича Громыко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уроженец Гомельской области по праву считается патриархом отечественной дипломатии. Всему миру из-за своей неуступчивой манеры вести переговоры он был известен как «Мистер Нет». Во многом благодаря именно его усилиям холодная война так и не переросла в третью мировую.

Более 28 лет Андрей Громыко занимал пост министра иностранных дел СССР. При нем международное влияние Советского Союза достигло своего апогея. Дипломат известен серией успешных переговоров по контролю над гонкой обычных и ядерных вооружений. В числе его достижений также урегулированный Карибский кризис и тяжелейшие переговоры с американским президентом Джоном Кеннеди.