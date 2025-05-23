Лукашенко: строительство нового комплекса по добыче калийных удобрений мы уже должны планировать

Первый 23 мая посетил стройку номер один. Именно такой статус теперь у горно-обогатительного комплекса в Любанском районе – самого масштабного инвестиционного проекта в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его стоимость порядка 2 миллиардов долларов. Глава государства высоко оценил перспективы ГОК, сравнив его с атомной станцией в Островце. К концу года все работы должны быть завершены. Такую задачу поставил Президент.

Рабочие руки здесь точно будут нужны. Производство непростое, но специфика отлично знакома белорусам. Президенту провели обзорную экскурсию. Сложно поверить, что всего-то 8 лет назад здесь было чистое поле.

Иван Головатый, первый заместитель директора горно-обогатительного комбината:

Первое отделение. Вот те теплообменники, которые я показывал на макете, в которых идет подогревание маточного рассола. Дальше поступает на растворитель, вверху стоят, уже смонтированы четыре растворителя из шести. Дальше поступает через емкости с перемешиванием, сгустители пластинчатые. И вот поступает в это вот отделение, вакуум-кристаллизации стоит. 14 емкостей – каждая линия по 7 емкостей. И здесь уже происходит именно рост кристалла. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

И оно идет последовательно из одной емкости в другую. Иван Головатый:

И вот две линии таким образом. Высота емкости чуть меньше 20 метров – 19,8.

Косвенно затронутую тему углубления переработки (и не только солей) глава государства развил уже во время совещания. Страна идет вперед, когда появляются новые производства, развиваются старые, появляются рабочие места. Александр Лукашенко уверен: мы недостаточно используем свой потенциал и развиваем то, что у нас уже есть. Капнули по верхам, а можно ведь рыть вглубь и зарабатывать больше. Лукашенко о ГОК: сегодня технологии выросли, появились новые – надо развиваться и углубляться. Смысл в том, чтобы мы могли сами себя всем обеспечивать. Тогда никакие санкции Беларуси будут не страшны. Хотя и сейчас они нас не удушили. А будь база чуть послабее?

Александр Лукашенко:

История же этого комбината такова: частный инвестор, вкладывая свои деньги, начал строительство. Потом против него ввели санкции. Западные санкции. Американцы и европейцы. Тогда было принято мое решение: мы будем строить сами. Будем понемножку, понемножку от всех сфер отрывать, как я говорю, от лекарств будем по рублю отрывать, но будем строить сами. Строим. Будем теперь понимать, что нам надо делать своими руками, делать из своих материалов – все должно быть свое. Тогда мы будем зависеть только от самих себя. И строительство нового комплекса по добыче калийных удобрений, а здесь уже об этом Иван Иванович говорил, что здесь белый калий, очень востребованный во всем мире, строительство нового комбината мы уже сегодня должны предусматривать, планировать.

И нет, мы не торопимся. На удобрения в мире спрос есть. «Беларуськалий» вышел на досанкционные объемы работы, а белые соли, которые будут добывать в окрестностях Любани, еще более востребованы на рынке! Так что это в прямом смысле слова золотая жила.