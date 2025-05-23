Лукашенко о ГОК: сегодня технологии выросли, появились новые – надо развиваться и углубляться

Продажа белорусских калийных удобрений вышла на досанкционный уровень. Об этом 23 мая заявил Александр Лукашенко во время выездного совещания по вопросам строительства и ввода в эксплуатацию горно-обогатительного комплекса в Любанском районе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разговор о перспективах горно-обогатительного комплекса продолжили на совещании. В первую очередь, глава государства подчеркнул, что в Беларуси сформирована сильная производственная база. В то же время нужно идти дальше и углубляться. На примере нового комплекса: лишь 25 % от объемов добычи – это руда, остальное – пустая порода. Но даже из нее возможно извлекать экономическую выгоду.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас много школ и предприятий, где мы работаем поверхностно. Есть возможность углубляться. К примеру, если мы получили целлюлозу, а мы ее получили недавно, новое предприятие. И продаем эту целлюлозу, радуемся. Чему радуемся? Полуфабрикат продаем. Почему из этой целлюлозы не делать, грубо говоря, картон, который мы покупаем? Целлюлозу, допустим, везем в Польшу, там они производят этот картон для того, чтобы упаковывать женские колготки, карандаши и прочее. Из нашей целлюлозы в Польше создали, нам привезли готовый картон. Это нормально? Это ненормально. Поэтому в свое время было принято решение в Добруше, по-моему, после целлюлозного бумажного комбината строительство нового завода по производству этого же картона.
То есть мы углубились. Получили добавленную стоимость. Это один путь. И у нас таких предприятий – практически все. Сегодня технологии выросли, появились новые технологии, надо развиваться и углубляться. Это первый путь. Второй путь – создание новых предприятий. Вот оно, новое предприятие. Но это тоже создание предприятий в той сфере, в той отрасли, где у нас есть школы, где подготовлены люди. Если говорить по существу и фундаментально, это главное.
Завершить все работы на площадке Президент поручил к концу года. Новый комплекс обеспечит рабочими местами около 1 200 специалистов.