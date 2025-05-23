Лукашенко о ГОК: сегодня технологии выросли, появились новые – надо развиваться и углубляться

Разговор о перспективах горно-обогатительного комплекса продолжили на совещании. В первую очередь, глава государства подчеркнул, что в Беларуси сформирована сильная производственная база. В то же время нужно идти дальше и углубляться. На примере нового комплекса: лишь 25 % от объемов добычи – это руда, остальное – пустая порода. Но даже из нее возможно извлекать экономическую выгоду.

Продажа белорусских калийных удобрений вышла на досанкционный уровень. Об этом 23 мая заявил Александр Лукашенко во время выездного совещания по вопросам строительства и ввода в эксплуатацию горно-обогатительного комплекса в Любанском районе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас много школ и предприятий, где мы работаем поверхностно. Есть возможность углубляться. К примеру, если мы получили целлюлозу, а мы ее получили недавно, новое предприятие. И продаем эту целлюлозу, радуемся. Чему радуемся? Полуфабрикат продаем. Почему из этой целлюлозы не делать, грубо говоря, картон, который мы покупаем? Целлюлозу, допустим, везем в Польшу, там они производят этот картон для того, чтобы упаковывать женские колготки, карандаши и прочее. Из нашей целлюлозы в Польше создали, нам привезли готовый картон. Это нормально? Это ненормально. Поэтому в свое время было принято решение в Добруше, по-моему, после целлюлозного бумажного комбината строительство нового завода по производству этого же картона.

То есть мы углубились. Получили добавленную стоимость. Это один путь. И у нас таких предприятий – практически все. Сегодня технологии выросли, появились новые технологии, надо развиваться и углубляться. Это первый путь. Второй путь – создание новых предприятий. Вот оно, новое предприятие. Но это тоже создание предприятий в той сфере, в той отрасли, где у нас есть школы, где подготовлены люди. Если говорить по существу и фундаментально, это главное.

Завершить все работы на площадке Президент поручил к концу года. Новый комплекс обеспечит рабочими местами около 1 200 специалистов.