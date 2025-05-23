Калийные запасы Беларуси разведаны и рассчитаны более чем на 120 лет – Головатый

Первый 23 мая посетил стройку номер один. Именно такой статус теперь у горно-обогатительного комплекса в Любанском районе – самого масштабного инвестиционного проекта в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его стоимость порядка 2 миллиардов долларов. Глава государства высоко оценил перспективы ГОК, сравнив его с атомной станцией в Островце. К концу года все работы должны быть завершены. Такую задачу поставил Президент.

Иван Головатый, первый заместитель директора горно-обогатительного комбината:

Это минимум 50 лет, потому что все комбинаты, которые строятся, которые осваиваются, есть балансовые запасы, но по мере разведки эти балансы прирастают, и в том числе и этого месторождения. Есть еще горизонт, который возможен к постановке на учет. И я думаю, что 50 лет – это минимум. Точно так же, как и Солигорск, когда строились рудники, рудоуправление, также планировалось, что они будут существовать 50 лет. Вот они уже существуют и работают более 60 лет. И вообще, калийные запасы разведаны и рассчитаны более чем на 120 лет в Республике Беларусь.

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