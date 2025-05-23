Вступительная кампания – узнали, какие новшества появились при сдаче ЦТ И ЦЭ
До начала вступительной кампании остается все меньше времени. 11-классники активно готовятся к сдаче выпускных испытаний. Как и в прошлом году, централизованный экзамен и централизованное тестирование будут проходить в единые сроки, что обеспечит равные условия для всех учащихся. ЦЭ пройдет в 144 пунктах, а ЦТ будет организовано в 40 пунктах в основные дни. Первый экзамен состоится 26 мая, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Правила проведения выпускной и вступительной кампаний не изменились. Но есть два важных новшества. Первое: в аудиториях больше не будет учителей-предметников – только организаторы. Решение принято для предотвращения слухов о том, что педагоги могут подсказывать. Вторая новация касается гаджетов: теперь их необходимо сдавать на пропускном пункте. Такая мера необходима для исключения ситуаций, когда недобросовестные абитуриенты пытались воспользоваться телефонами в коридорах или даже в санузлах во время экзаменов. К тому же это обезопасит тех, кто по невнимательности забывает сдать цифровые устройства перед входом в кабинет.
Виктор Бурло, заместитель начальника главного управления – начальник управления контроля за работой отраслей социальной сферы КГК Беларуси:
В прошлом году у нас было удалено в общей сложности 15 человек – 9 человек в централизованные экзамены и 6 человек в централизованные тестирования. По причинам вот именно телефонов, шпаргалок.
Виктор Кочин, проректор по учебной работе и интернационализации образования БГУ:
Мы прекрасно понимаем, что для детей это крайне важное событие, потому что это, скажем так, очень важное испытание в их жизни, которое определяет их будущее. Поэтому мы стараемся обеспечить максимально комфортные условия проведения с точки зрения и сопровождения, и подвоза детей. Поэтому, в принципе, мы уже готовы к приему детей.
Главная задача – создание равных и безопасных условий для всех абитуриентов. Доставка до пункта сдачи выпускных испытаний, хранение гаджетов, обеспечение секретности тестовых материалов, режим пропуска и идентификация личности учеников – повышенное внимание всему. Все замечания, которые были выявлены по результатам РТ, устранены. Готовность стопроцентная.
Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:
Все у нас проходит в штатном режиме. То есть система образования, учреждения образования готовы к организации вступительной кампании на высоком уровне в соответствии с действующим законодательством. И достижение основной цели создания равных и прозрачных условий для всех абитуриентов нашей страны.
Всего для участия в ЦЭ зарегистрировались около 57 тысяч школьников. Следующий этап – подача документов. К слову, в этом году утверждено свыше 48 тысяч мест для приема в вузы страны, что на 400 мест больше по сравнению с 2024 годом.