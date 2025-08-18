Кирилл Леонович – лучший игрок 18-го тура чемпионата Беларуси по футболу

Кирилл Леонович был признан лучшим игроком 18-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Нападающий «Нафтана» внес весомый вклад в победу своего клуба над «Витебском», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Игрок оформил дубль в ворота бывшего клуба и принес крупную викторию в северном дерби. Кроме того, он совершил два перехвата и столько же подборов. Всего в текущем сезоне Леонович провел в национальном первенстве 15 матчей, забил 4 гола и отдал одну результативную передачу. «Нафтан» занимает 13-е место в турнирной таблице текущего розыгрыша.

На вершине по-прежнему «МЛ Витебск», следом идет «Славия». В аутсайдерах футболисты «Молодечно». Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий «Ислочи» Александр Шестюк, в активе которого 12 забитых мячей.