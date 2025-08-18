Федерация хоккея Беларуси провела семинар по маркетингу и коммуникациям. В нем приняли участие сотрудники клубов чемпионата Беларуси, отвечающие за продвижение и работу в медиа, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Главной задачей встречи стал обмен опытом успешных кейсов. Участники рассказали о том, как влюбить в команду болельщиков, делать яркое и запоминающееся шоу с минимальным бюджетом и реализовывать масштабные проекты при значительной поддержке партнеров. Большое внимание уделили развитию YouTube-проектов.

Евгения Никитина, начальник управления связей с общественностью и маркетинга Федерации хоккея Беларуси:

Последние сезоны действительно все наши клубы очень сильно подросли, не только в плане какой-то спортивной конкуренции, но и конкуренции на рынке спортивного маркетинга, работы с партнерами, работы со зрителями. Уровень оказываемых болельщикам сервисов на аренах и в них повышается.

И, конечно же, хочется как можно больше обмениваться этим опытом, удачными какими-то идеями с коллегами, с представителями других сфер. Сегодня своими наработками поделились ряд наших партнеров, в части эмоционального маркетинга и искусственного интеллекта.

Я надеюсь действительно, что семинар оказался полезным и какие-то идеи вдохновят их на работу в новом сезоне и помогут сделать его еще более интересным и медийно привлекательным.

Также участников мероприятия познакомили с концепцией новой маркетинговой премии, за которую будут бороться клубы экстралиги и высшей лиги. Она будет состоять из 12 номинаций. Победители получат свои награды на аналогичном семинаре в следующем году.