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Федерация хоккея Беларуси провела семинар по маркетингу и коммуникациям

18 августа 2025 20:05
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Федерация хоккея Беларуси провела семинар по маркетингу и коммуникациям. В нем приняли участие сотрудники клубов чемпионата Беларуси, отвечающие за продвижение и работу в медиа, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Федерация хоккея Беларуси провела семинар по маркетингу и коммуникациям-1

Главной задачей встречи стал обмен опытом успешных кейсов. Участники рассказали о том, как влюбить в команду болельщиков, делать яркое и запоминающееся шоу с минимальным бюджетом и реализовывать масштабные проекты при значительной поддержке партнеров. Большое внимание уделили развитию YouTube-проектов. 

Евгения Никитина, начальник управления связей с общественностью и маркетинга Федерации хоккея Беларуси:
Последние сезоны действительно все наши клубы очень сильно подросли, не только в плане какой-то спортивной конкуренции, но и конкуренции на рынке спортивного маркетинга, работы с партнерами, работы со зрителями. Уровень оказываемых болельщикам сервисов на аренах и в них повышается. 

И, конечно же, хочется как можно больше обмениваться этим опытом, удачными какими-то идеями с коллегами, с представителями других сфер. Сегодня своими наработками поделились ряд наших партнеров, в части эмоционального маркетинга и искусственного интеллекта. 

Я надеюсь действительно, что семинар оказался полезным и какие-то идеи вдохновят их на работу в новом сезоне и помогут сделать его еще более интересным и медийно привлекательным. 

Также участников мероприятия познакомили с концепцией новой маркетинговой премии, за которую будут бороться клубы экстралиги и высшей лиги. Она будет состоять из 12 номинаций. Победители получат свои награды на аналогичном семинаре в следующем году. 

# Хоккей

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