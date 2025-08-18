Определился состав белорусской команды на чемпионат мира по спортивной гимнастике

Определился состав белорусской команды по спортивной гимнастике на чемпионат мира, который пройдет в октябре в Индонезии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Егор Шарамков поспорит за награды в своих коронных видах – вольных упражнениях и опорном прыжке. На соревнования на брусьях, коне и перекладине заявлен Олег Тесельский.

У женщин Кира Магаревич представлена во всех четырех снарядах, а на брусьях и бревне выступит Елена Титовец. Все спортсмены успешно проводят сезон. В текущем году они неоднократно поднимались на пьедесталы международных стартов – этапах Кубка мира, Кубка России и сильнейших спортсменов.